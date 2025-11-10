Экс-игрок сборной России объяснил решение выступать за Черногорию

Ватерполист Холод: не мог отказаться от предложения играть за Черногорию

Бывший ватерполист сборной России Дмитрий Холод на YouTube-канале Novosёlov объяснил свое решение выступать за Черногорию тем, что в случае отказа он не мог бы участвовать в международных соревнованиях.

«А без этого теряется каждое лето, ты теряешь большой турнир, чемпионат Европы, чемпионат мира. А я все так же мечтаю попасть на Олимпиаду», — сказал Холод.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что российские спортсмены смогут выступать на чемпионатах Европы.