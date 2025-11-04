На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские спортсмены смогут выступать на чемпионатах Европы

Россияне смогут выступать на чемпионатах Европы по водным видам спорта
Denes Erdos/AP

Российские спортсмены в водных видах спорта смогут выступать на чемпионатах Европы с 2026 года. Это следует из новых правил по допуску нейтральных спортсменов, которые были опубликованы на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Новые правила допуска нейтральных спортсменов теперь распространяются на все континентальные соревнование, а не только на соревнования под эгидой World Aquatics и квалификации к чемпионатам мира и Олимпийским играм.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее в Госдуме заявили о проблемах финансирования спорта.

