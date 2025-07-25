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Тренер синхронистов заявила, что не расстроена отсутствию золотых медалей на ЧМ

Покровская: не расстроена, что мои подопечные не завоевали золотых медалей на ЧМ
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Максим Богодвид/РИА Новости

Российский тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что не расстроена тем, что ее подопечные не завоевали золотых медалей чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Тяжело ли уезжать с чемпионата мира без золота? Нет, все нормально. Даже легко. Карманы такие, более легкие. Ничего не тяжелит. Все нормально, я улыбаюсь. А я не так часто улыбаюсь в жизни», — заявила Покровская.

Специалист не работает напрямую с Александром Мальцевым и Майей Гурбанбердиевой, в активе которых все три золотых медали.

Всего в активе России восемь медалей: три золотых, три серебряных, две бронзовых. В общем зачете россияне заняли второе место, первыми стали китайцы — у них семь медалей (четыре золотых, три серебряных).

Ранее немецкая синхронистка рассказала о своих русских корнях.

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