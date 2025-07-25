Тренер синхронистов заявила, что не расстроена отсутствию золотых медалей на ЧМ

Покровская: не расстроена, что мои подопечные не завоевали золотых медалей на ЧМ

Российский тренер по синхронному плаванию Татьяна Покровская заявила, что не расстроена тем, что ее подопечные не завоевали золотых медалей чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре. Ее слова приводит «Чемпионат».

«Тяжело ли уезжать с чемпионата мира без золота? Нет, все нормально. Даже легко. Карманы такие, более легкие. Ничего не тяжелит. Все нормально, я улыбаюсь. А я не так часто улыбаюсь в жизни», — заявила Покровская.

Специалист не работает напрямую с Александром Мальцевым и Майей Гурбанбердиевой, в активе которых все три золотых медали.

Всего в активе России восемь медалей: три золотых, три серебряных, две бронзовых. В общем зачете россияне заняли второе место, первыми стали китайцы — у них семь медалей (четыре золотых, три серебряных).

Ранее немецкая синхронистка рассказала о своих русских корнях.