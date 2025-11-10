На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Джокович рассказал, когда он хочет завершить карьеру

Теннисист Джокович хочет завершить карьеру после Олимпиады 2028 года
Kirsty Wigglesworth/AP

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что хочет завершить карьеру после Олимпиады 2028 года, передает Punto de Break.

«Если бы я смог выступить на Олимпиаде под сербским флагом, это было бы здорово. Смогу ли я это сделать? Не знаю. Есть вещи, которые мне неподвластны. Я стараюсь оставаться максимально здоровым, как физически, так и морально», — сказал Джокович.

8 ноября Джокович одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 250 в Афинах, Греция. В финале сербский теннисист обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти. Встреча, которая продлилась 2 часа 59 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:3, 7:5. Именно Музетти займет место Джоковича на Итоговом турнире.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24.

Ранее Джокович снялся с Итогового турнира из-за травмы.

