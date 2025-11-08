Джокович снялся с Итогового турнира из-за травмы

Сербский теннисист Джокович не сыграет на Итоговом турнире ATP в Турине

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP — 2025. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в социальных сетях.

Причиной названа травма локтя.

Итоговый турнир состоится с 9 по 16 ноября в Турине (Италия).

8 ноября Джокович одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 250 в Афинах, Греция. В финале сербский теннисист обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти. Встреча, которая продлилась 2 часа 59 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:3, 7:5. Именно Музетти займет место Джоковича на Итоговом турнире.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24.

Ранее российская теннисистка стала двукратной чемпионкой Итогового турнира WTA.