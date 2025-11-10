Чемпионы мира по фигурному катанию повздорили после неудачного проката в Казани

Фигуристы Мишина и Галлямов повздорили после неудачного проката в Казани

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов повздорили после неудачной произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани, передает Sport24.

Пара синхронно ошиблась на тулупе, а потом не смогла выполнить поддержку. После проката Галлямов начал упрекать Мишину, а затем продолжил выговаривать ей в зоне Kiss and Cry.

Тренер пары Тамара Москвина сказала, что одной недели прокатов недостаточно.

«Поднять можно и с места. В зале с места же поднимаешь», — сказала Москвина, на что Галлямов ответил, что зал не является катком.

После объявления оценок Галлямов вновь начал что-то выговаривать партнерше, Москвина попросила Галлямова прекратить. Затем в разговор вмешалась Мишина, попросившая Галлямова соблюдать правила приличия.

На этапе Гран-при России в Казани Мишина и Галлямов заняли второе место.

Ранее Владислав Дикиджи выиграл этап Гран-при в Казани.