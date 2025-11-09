Российский чемпион с большим отрывом выиграл этап Гран-при в Казани

Российский чемпион Дикиджи выиграл этап Гран-при в Казани с отрывом в 26 баллов

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи одержал победу на этапе Гран-при в Казани.

Фигурист набрал 279,12 балла за две программы и опередил занявшего второе место Артура Даниеляна на 26,07 балла.

Серебряный призер турнира Артур Даниелян показал результат 253,05 балла, а бронзовый медалист Глеб Лутфуллин набрал 246,92 балла.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

