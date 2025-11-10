Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в РПЛ

Суперкомпьютер Opta считает «Краснодар» главным претендентом на победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) текущего сезона.

Главным фаворитом турнира считается «Краснодар». Вероятность его победы в РПЛ оценивается в 31,6%. На втором месте идет московский ЦСКА (30,4%), замыкает тройку петербургский «Зенит» (27,1%).

«Краснодар» лидирует в РПЛ, набрав 33 очка, ЦСКА отстает от «Краснодара» по дополнительным показателям, замыкает тройку сильнейших петербургский «Зенит», набрав 30 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

