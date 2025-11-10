На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда ЦСКА назвал фаворитов чемпионской гонки

Легенда ЦСКА Пономарев назвал трех фаворитов чемпионской гонки в РПЛ
Виталий Тимкив/РИА Новости

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что за золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ) будут бороться всерьез три клуба.

«ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» — вот эти ребята могут вырваться еще сильнее вперед, кто из них разыграет чемпионство. Больше никого близко не будет», — заявил Пономарев.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Краснодар» идет на первом месте в таблице с 33 очками, столько же у московского ЦСКА. На третьем месте расположился «Зенит» (30), такое же количество баллов набрал столичный «Локомотив». Действующим чемпионом является «Краснодар».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее в «Спартаке» извинились за поведение Деяна Станковича.

