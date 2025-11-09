«Хотел троих поменять»: тренер «Балтики» о ничьей с «Краснодаром»

Тренер «Балтики» Талалаев о ничьей с «Краснодаром»: мне не понравилось ничего

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев остался недоволен результатом матча с «Краснодаром» 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«На 30-й минуте хотел троих поменять. Три человека сегодня не вышли на первый тайм. Удовлетворен тем, как сыграли второй тайм, но первый… мне не понравилось ничего», — рассказал тренер.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 1:1.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Краснодар» сохраняет второе место в таблице с 32 очками, а «Балтика» с 27 очками остается на пятой позиции. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

Матч «Балтики» и «Краснодара» завершил первый круг РПЛ.

Ранее капитан «Балтики» заявил, что у команды было больше ярких моментов в матче с «Краснодаром».