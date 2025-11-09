На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Нам этого мало»: капитан «Балтики» о ничьей с «Краснодаром»

Капитан «Балтики» Филин о ничьей с «Краснодаром»: у нас было больше моментов
true
true
true
close
Андрей Шрамко/РИА Новости

Капитан «Балтики» Александр Филин выразил недовольство результатом матча с «Краснодаром» 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нам этого мало. У нас было больше ярких моментов: и контратаки, и выбегания. Второй тайм объективно был наш. Гол назревал, не хватило какого-то хладнокровия, чуть не дожали», — сказал Филин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 1:1.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Краснодар» сохраняет второе место в таблице с 32 очками, а «Балтика» с 27 очками остается на пятой позиции. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

Матч «Балтики» и «Краснодара» завершил первый круг РПЛ.

Ранее «Балтика» и «Краснодар» завершили ничьей первый круг РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами