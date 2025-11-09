«Нам этого мало»: капитан «Балтики» о ничьей с «Краснодаром»

Капитан «Балтики» Филин о ничьей с «Краснодаром»: у нас было больше моментов

Капитан «Балтики» Александр Филин выразил недовольство результатом матча с «Краснодаром» 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Нам этого мало. У нас было больше ярких моментов: и контратаки, и выбегания. Второй тайм объективно был наш. Гол назревал, не хватило какого-то хладнокровия, чуть не дожали», — сказал Филин.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 1:1.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Краснодар» сохраняет второе место в таблице с 32 очками, а «Балтика» с 27 очками остается на пятой позиции. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

Матч «Балтики» и «Краснодара» завершил первый круг РПЛ.

