«Балтика» и «Краснодар» завершили ничьей первый круг РПЛ

«Балтика» и «Краснодар» сыграли вничью в 15-м туре чемпионата России

Калининградская «Балтика» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 1:1.

«Краснодар» открыл счет на 3-й минуте — Эдуард Сперцян поразил ворота после подачи с фланга. Однако уже на 5-й минуте «Балтика» сравняла счет — Брайан Хиль забил после скидки головой Ивана Беликова. Во втором тайме командам не удалось изменить табло.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Краснодар» сохраняет второе место в таблице с 32 очками, а «Балтика» с 27 очками остается на пятой позиции. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

Матч «Балтики» и «Краснодара» завершил первый круг РПЛ.

Ранее «Спартак» стал единственным клубом РПЛ без голов россиян в первом круге.