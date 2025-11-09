Легенда «Спартака» заявил, что команда в матче с «Ахматом» отбивалась, а не играла

Ловчев о матче с «Ахматом»: «Спартак» в первом тайме играл, во втором отбивался

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что московская команда провела два разных тайма в матче против «Ахмата», передает «Матч ТВ».

«Для «Спартака» два тайма были непохожими друг на друга. В первом они играли в футбол, во втором — отбивались. Игроки, за которых миллионы платят, должны взять под контроль мяч и как-то его подержать»,— высказался Ловчев.

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На 36-й минуте Пабло Солари открыл счет, а на 52-й минуте оформил дубль.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее стало известно, что забивший дубль в победном мачте футболист «Спартака» не будет играть с ЦСКА.