«У нас не фигурное катание»: тренер «Ахмата» о поражении от «Спартака»

Тренер «Ахмата» Черчесов о проигрыше «Спартаку»: не помню, были ли у них моменты

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что «Спартак» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) не создал важных игровых моментов, передает «Матч ТВ».

«У них моменты были вообще? Не помню. Другое дело, что у нас не фигурное катание, поэтому за артистизм и самоотдачу очков не начисляют», — высказался тренер.

Черчесов отметил, что команда тренировала стандартные положения и имела шансы сравнять счет.

Московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

