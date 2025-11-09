Звезда «Спартака» призвал не обращать внимание на слухи об отставке Станковича

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари ответил на вопросы о слухах, связанных с возможной отставкой главного тренера команды Деяна Станковича, передает «Матч ТВ».

«Мы сфокусированы на себе, на своей игре. Неважно, что говорят вокруг, самое главное, что мы сегодня победили», — заявил футболист.

Московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Ахмат» идет на 11-й строчке с 16 очками. «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 баллов. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

В следующий раз «Спартак» проведет московское дерби с ЦСКА 22 ноября. «Ахмат» в этот же день сыграет с «Рубином» на выезде.

Ранее дубль Солари принес «Спартаку» победу над «Ахматом».