«Семак говорит, что сложно»: ветеран «Зенита» рассказал о проблемах клуба

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о борьбе в чемпионской гонке в Российской премьер-лиге, отметив, что у главного фаворита санкт-петербургского «Зенита» есть проблемы в игре, что признает и главный тренер команды Сергей Семак.

«Можно сказать, те моменты, которые «Локомотив» не реализовал, «Зенит» все-таки довел до конца. Семак в открытую говорит, что есть проблемы и сложно, когда команда все-таки шесть лет подряд становится чемпионом, потом отпускает чемпионство. И он говорил об этом, что очень сложно догонять команду, когда там разница три или пять очков, это очень сложно. Вот сейчас «Зенит» в принципе в той же самой ситуации находится, тем более если мы берем, то сейчас не только «Краснодар», сейчас «Локомотив», ЦСКА, все равно команды рядом все», — подчеркнул Деменко.

Санкт-петербургский «Зенит» в одном из центральных матчей 14-го тура РПЛ со счетом 1:0 переиграл дома столичный «Локомотив», однако в игре 15-го тура в Самаре против «Крыльев Советов» смог добиться лишь ничьей (1:1).

