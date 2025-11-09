На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Бесплатно не уйдет»: ветеран «Спартака» объяснил, почему Станкович не подает в отставку

Экс-футболист Деменко: Станкович понимает, что у него неустойка, и не уйдет сам
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время своей карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», «Краснодар» и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что главный тренер красно-белых Деян Станкович не подаст в отставку сам из-за прописанных в контракте условий его расторжения.

«Он прекрасно понимает, что у него неустойка в любом случае будет оплачиваться, бесплатно он не уйдет. Хотел бы он уйти, как говорит, потому что устал, он бы пришел, написал заявление по собственному желанию и ушел бы. А здесь он прекрасно понимает, он как бы выполняет свои тренерские обязанности. Это все влияет на футболистов и команду, но сам Станкович никуда не уйдет», — подчеркнул Деменко.

«Спартак» проиграл в матче 14-го тура РПЛ «Краснодару» (1:2) и отстал от него на десять очков, занимая шестое место в турнирной таблице. После победы в кубковом матче над «Локомотивом» (3:1) Станкович на пресс-конференции заявил, что устал и готов покинуть команду.

Ранее «Зенит» потерял очки в матче с «Крыльями Советов».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами