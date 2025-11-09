«Бесплатно не уйдет»: ветеран «Спартака» объяснил, почему Станкович не подает в отставку

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время своей карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак», «Краснодар» и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что главный тренер красно-белых Деян Станкович не подаст в отставку сам из-за прописанных в контракте условий его расторжения.

«Он прекрасно понимает, что у него неустойка в любом случае будет оплачиваться, бесплатно он не уйдет. Хотел бы он уйти, как говорит, потому что устал, он бы пришел, написал заявление по собственному желанию и ушел бы. А здесь он прекрасно понимает, он как бы выполняет свои тренерские обязанности. Это все влияет на футболистов и команду, но сам Станкович никуда не уйдет», — подчеркнул Деменко.

«Спартак» проиграл в матче 14-го тура РПЛ «Краснодару» (1:2) и отстал от него на десять очков, занимая шестое место в турнирной таблице. После победы в кубковом матче над «Локомотивом» (3:1) Станкович на пресс-конференции заявил, что устал и готов покинуть команду.

