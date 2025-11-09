На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Игрок «Локомотива» вышел на матч РПЛ с большим синяком на левом глазу

Кадр из трансляции

Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес вышел на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» с синяком на левом глазу.

При этом клуб не давал никаких комментариев по поводу повреждения на лице футболиста.

Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучал в 15:15 по московскому времени. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Сергей Цыганок. Счет в матче пока не отрыт.

«Локомотив» после 14-ти туров национального первенства идет на пятом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка. В следующем туре «железнодорожники» 23 ноября сыграют дома с «Краснодаром», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Монтес перешел в московский клуб летом 2024 года, заключив контракт до 2029 года.

Ранее «Зенит» потерял очки в матче с «Крыльями Советов».

