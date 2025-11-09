На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мы подняли планку высоко»: в топ-клубе Турции ответили на слухи о переходе Месси

В «Галатасарае» высказались о слухах об аренде аргентинского нападающего Месси
Trevor Ruszkowski/Reuters

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек расплывчато ответил на слухи, согласно которым турецкий клуб готов арендовать аргентинского нападающего американского «Интер Майами» Лионеля Месси. Его слова приводит The Touchline на своей странице в социальной сети X.

«Галатасарай» достиг того уровня, когда возможны даже такие переговоры. Мы подняли планку очень высоко. Нам удалось сохранить костяк команды, выигравшей три чемпионата подряд. Все, что мы делаем, остаётся в рамках наших финансовых возможностей. Вот почему теперь нас могут спрашивать о Месси», — заявил он.

В СМИ сообщалось, что турецкий клуб хочет заключить с форвардом краткосрочное арендное соглашение на четыре месяца в межсезонье МЛС. В американской лиге регулярный чемпионат будет завершен в октября, плей-офф будет идти до декабря, после чего в лиге наступит пауза длиной в четыре месяца до нового сезона.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году футболист покинул каталонский клуб и перешел во французский «ПСЖ», за который отыграл два сезона. В 2023 году форвард перешел в «Интер Майами» и в октябре 2025 года продлил контракт с командой до 2028 года.

Ранее дубль Месси помог «Интер Майами» выйти в четвертьфинал МЛС.

Летние виды спорта
