Дубль Месси помог «Интер Майами» выйти в четвертьфинал МЛС

«Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» в третьем матче первого раунда плей-офф МЛС.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум», завершилась победой хозяйской команды со счетом 4:0. Дубль на свой счет записал аргентинский нападающий Лионель Месси, который также отдал результативную передачу, еще два мяча забил Тадео Алленде.

«Интер Майами» выиграл серию со счетом 2-1 и вышел в четвертьфинал МЛС.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году футболист покинул каталонский клуб и перешел во французский «ПСЖ», за который отыграл два сезона. В 2023 году форвард перешел в «Интер Майами» и в октябре 2025 года продлил контракт с командой до 2028 года.

Ранее появилась информация, что Месси может уехать играть в Турцию.