Месси может уехать играть в Турцию

Турецкий «Галатасарай» заинтересован в переходе нападающего сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионеля Месси. Об этом пишет издание Fotomac.

По информации СМИ, турецкий клуб хочет заключить с форвардом краткосрочное арендное соглашение на четыре месяца в межсезонье МЛС. В американской лиге регулярный чемпионат будет завершен в октября, плей-офф будет идти до декабря, после чего в лиге наступит пауза длиной в четыре месяца до нового сезона.

Отмечено, что этот промежуток может побудить Месси согласиться на переход в «Галатасарай», чтобы поддерживать форму перед чемпионатом мира — 2026.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

В 2021 году футболист покинул каталонский клуб и перешел во французский «ПСЖ», за который отыграл два сезона. В 2023 году форвард перешел в «Интер Майами» и в октябре 2025 года продлил контракт с командой до 2028 года.

Ранее Месси рассказал о своем таланте.