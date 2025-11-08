Легенда ЦСКА объяснил, что делать «Динамо» с Карпиным

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что руководству «Динамо» не стоит отправлять главного тренера Валерия Карпина в отставку из-за плохих результатов команды.

По его мнению, единственной причиной к сиюминутному решению об увольнении специалиста может стать потеря им раздевалки.

«Если у него какие-то конфликты есть в коллективе, то это другое дело. Если у него нет беспорядка с коллективом — значит, нужно продолжать работать. Если уже случились какие-то недоразумения с футболистами, уже возникли группировки в команде, то все, надо тренера менять. Если все нормально, трогать Карпина нельзя ни в коем случае. Пусть ставит свою игру», — заявил Пономарев.

В 15-м туре чемпионата России «Динамо» дома уступило «Акрону» из Тольятти. Встреча, которая прошла в Москве 8 ноября, завершилась со счетом 1:2.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 81-й минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года. Он также продолжает тренировать сборную России. В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает восьмое место, набрав 17 очков.

Ранее Александр Мостовой обвинил Валерия Карпина в неудачах «Динамо».