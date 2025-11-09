«Из-за политической ситуации»: баскетболист Касаткин не подаст апелляцию на экстрадицию в США

Адвокат Бело: Касаткин не будет подавать апелляцию на экстрадицию в США

Фредерик Бело, адвокат Даниила Касаткина, рассказал о судебном процессе в отношении российского баскетболиста, заявив, что спортсмен отказался от идеи подачи апелляции на экстрадицию в США. Его слова приводит Sport24.

«Он считает, что следственная палата действовала предвзято по отношению к нему. Он чувствует, что у него нет шансов в кассационном суде из-за текущей политической ситуации. Он совершенно невиновен и не понимает, почему Франция хочет его экстрадиции. Даниил считает причины этого решения незаконными», — отметил он.

Бело также добавил, что Касаткин рассчитывает на поддержку России в своем деле.

29 октября суд Парижа в среду принял решение выдать задержанного во Франции Касаткина США, где ему грозит до 25 лет тюрьмы по статьям о «компьютерном мошенничестве» и «электронном мошенничестве».

26-летний Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США 21 июля, решался вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки. С конца июля спортсмен находился в СИЗО.

В минувшем сезоне Касаткин провел 45 матчей в составе МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, в которых набирал по шесть очков за игру в среднем.

