В Госдуме объяснили, зачем США экстрадируют российского баскетболиста Касаткина

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что не исключает, что баскетболиста Даниила Касаткина, обвиняемого в кибермошенничестве, американские власти могут использовать в качестве обменного фонда.

По ее словам, США таким образом могут ответить на дело американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая в 2022 году была осуждена в России за попытку нелегально ввезти гашишное масло.

«Все может быть. Надо понимать, что баскетболистка Грайнер не отрицала, что у нее были эти наркотические средства. Никто не подбрасывал ничего. Потом ее поменяли, поэтому может быть здесь похожая история. Они же такие вещи тоже делают для того, чтобы была возможность потом кого-то на кого-то обменять. Поэтому не надо давать повода, чтобы потом тебя кто-то менял. Наверное, какие-то факты [виновности] там есть, просто так человека не могут совсем без фактов взять и арестовать, поверьте», — заявила Журова.

29 октября суд Парижа в среду принял решение выдать задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина США. В США российскому спортсмену грозит до 25 лет тюрьмы по статьям о «компьютерном мошенничестве» и «электронном мошенничестве».

Ранее 18-летний баскетболист ЦСКА получил тяжелую травму после избиения в клубе.