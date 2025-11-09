На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Плаксой быть не надо»: Губерниев обратился к тренеру «Спартака» Станковичу

Журналист Губерниев посоветовал Станковичу не заниматься публичной ерундой
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович должен уметь держать удар. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я хочу пожелать Станковичу держать удар и прекратить заниматься публично-медийной ерундой и быть как плакса временами. Он в общем производит впечатление нормального мужика, но плаксой быть не надо. Брать пример с меня и идти вперед», — заявил Губерниев.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руя Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над московским «Локомотивом» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене».

«Спартак» идет шестым в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 балла. 9 ноября в рамках 15-го тура национального первенства красно-белые на выезде сразятся с грозненским «Ахматом», встреча начнется в 17:30 по московскому времени.

Ранее был назван человек, который должен решить судьбу Станковича в «Спартаке».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами