«Плаксой быть не надо»: Губерниев обратился к тренеру «Спартака» Станковичу

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович должен уметь держать удар. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Я хочу пожелать Станковичу держать удар и прекратить заниматься публично-медийной ерундой и быть как плакса временами. Он в общем производит впечатление нормального мужика, но плаксой быть не надо. Брать пример с меня и идти вперед», — заявил Губерниев.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руя Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над московским «Локомотивом» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене».

«Спартак» идет шестым в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 балла. 9 ноября в рамках 15-го тура национального первенства красно-белые на выезде сразятся с грозненским «Ахматом», встреча начнется в 17:30 по московскому времени.

