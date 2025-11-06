Путин заявил, что не смог бы выполнить норматив мастера

Путин: если бы за все надо было платить, я не выполнил бы норматив мастера

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта в Самаре резко отреагировал на финансовые взносы для участия в соревнованиях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я всю жизнь спортом занимался, и регион платил за поездки. Да, может быть, в общих вагонах, но ездили, не в плацкарте даже, а в общем вагоне. Бесплатно все было. Мои родители не платили. Если бы им нужно было платить что-то, я бы никогда не выполнил норматив мастера спорта», — заявил президент.

Путин подчеркнул необходимость сделать детский спорт максимально доступным. В своем выступлении он поручил свести к минимуму, а в идеале — полностью обнулить необоснованные взносы со стороны родителей в связи с участием детей в спортивных соревнованиях.

6 ноября Владимир Путин прилетел в Самару для участия в форуме «Россия — спортивная держава». Он выступил на пленарном заседании форума, пообщался со спортсменами и посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», также принял участие в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи.

Ранее Путин поддержал инициативу создания единого реестра тренеров.