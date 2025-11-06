На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что не смог бы выполнить норматив мастера

Путин: если бы за все надо было платить, я не выполнил бы норматив мастера
true
true
true
close
Сергей Карпухин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта в Самаре резко отреагировал на финансовые взносы для участия в соревнованиях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я всю жизнь спортом занимался, и регион платил за поездки. Да, может быть, в общих вагонах, но ездили, не в плацкарте даже, а в общем вагоне. Бесплатно все было. Мои родители не платили. Если бы им нужно было платить что-то, я бы никогда не выполнил норматив мастера спорта», — заявил президент.

Путин подчеркнул необходимость сделать детский спорт максимально доступным. В своем выступлении он поручил свести к минимуму, а в идеале — полностью обнулить необоснованные взносы со стороны родителей в связи с участием детей в спортивных соревнованиях.

6 ноября Владимир Путин прилетел в Самару для участия в форуме «Россия — спортивная держава». Он выступил на пленарном заседании форума, пообщался со спортсменами и посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», также принял участие в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи.

Ранее Путин поддержал инициативу создания единого реестра тренеров.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами