На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист установил рекорд клуба НХЛ в XXI веке

Хоккеист Демидов установил рекорд среди игроков «Монреаля» в XXI веке
true
true
true
close
Montreal Canadiens and the National Hockey League

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ютой Мамонт».

Теперь на счету хоккеиста 13 очков в 15 матчах — четыре заброшенные шайбы и девять результативных передач. Таким образом, Демидов стал первым новичком «Монреаля» со времен Шелля Далина (8+7 — 15 очков в сезоне-1985/1986), набравшим как минимум 13 очков в первых 15 матчах сезона.

Демидов был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. О переходе Демидова из петербургского СКА в «Монреаль» стало известно в апреле 2025 года, хоккеист заключил с канадским клубом контракт новичка.

Встреча «Монреаля» и «Юты», которая прошла на стадионе «Белл-центр», завершилась со счетом 6:2. В следующем матче канадский клуб, который прервал серию из двух поражений, сразится с «Лос-Анджелес Кингз» 12 ноября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин не сумел сократить отрыв до рекорда Уэйна Гретцки.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами