Российский хоккеист установил рекорд клуба НХЛ в XXI веке

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился результативной передачей в очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ютой Мамонт».

Теперь на счету хоккеиста 13 очков в 15 матчах — четыре заброшенные шайбы и девять результативных передач. Таким образом, Демидов стал первым новичком «Монреаля» со времен Шелля Далина (8+7 — 15 очков в сезоне-1985/1986), набравшим как минимум 13 очков в первых 15 матчах сезона.

Демидов был выбран под пятым номером клубом «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта НХЛ-2024, который состоялся в Лас-Вегасе. О переходе Демидова из петербургского СКА в «Монреаль» стало известно в апреле 2025 года, хоккеист заключил с канадским клубом контракт новичка.

Встреча «Монреаля» и «Юты», которая прошла на стадионе «Белл-центр», завершилась со счетом 6:2. В следующем матче канадский клуб, который прервал серию из двух поражений, сразится с «Лос-Анджелес Кингз» 12 ноября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Ранее Александр Овечкин не сумел сократить отрыв до рекорда Уэйна Гретцки.