Олимпийский чемпион считает, что Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки

Чемпион ОИ Светлов о новом рекорде Овечкина: для него нет ничего невозможного

Олимпийский чемпион Сергей Светлов считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф, передает Russia-Hockey.

«Для Овечкина нет ничего невозможного, в этом чемпионате ещё 68 матчей, плюс, надеюсь, «Вашингтон» попадёт в плей-офф. Особенно если учесть, что в последние годы во второй части сезона капитан «Вашингтона», вопреки возрасту, только прибавлял», — сказал Светлов.

Сейчас на счету Овечкина 977 заброшенных шайб, а у Гретцки — 1016.

В апреле Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах. В матче против «Лос-Анджелес Кингз» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

