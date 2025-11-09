«Вашингтон» проиграл шестой матч подряд

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл шестой матч подряд, уступив победу «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась в Тампе и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев площадки.

В составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» забитыми шайбами отличились Эмиль Лиллеберг (7-я минута), Джейк Гюнцель (16) и Брэндон Хагель (49). У «Вашингтон Кэпиталз» авторами голов стали Брэндон Дьюхейм (5) и Джон Карлсон (38).

При этом российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на льду 17 минут. За это время он нанес три броска в створ ворот, заблокировал один бросок и применил один силовой прием. Россиянин очков не набрал, завершив матч с показателем полезности «минус 1».

«Столичные» проиграли шесть игр из семи матчей чемпионата НХЛ. При этом «Тампа» одержала седьмую победу в последних восьми играх.

2 ноября «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин не сумел в основное время отличиться результативными действиями и очков не набрал, а в серии буллитов не реализовал свою попытку.

