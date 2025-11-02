На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Вашингтон» проиграл четвертый матч подряд, Овечкин не реализовал буллит

«Вашингтон» проиграл «Баффало», Овечкин вновь не сумел забить
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало. Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе «Сэйрбз» отличились Тейдж Томпсон, Алекс Так и Исак Росен. За «столичных» шайбы забросили Дилан Строум, Алексей Протас и Сонни Милано. Исход матча был решен в серии послематчевых буллитов, победный для «Баффало» бросок нанес Боуэн Байрэм.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел в основное время отличиться результативными действиями и очков не набрал, а в серии буллитов не реализовал свою попытку. Безголевая серия российского хоккеиста составила уже четыре матча.

В 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26 Овечкин смог забросить всего две шайбы, а за всю карьеру у него их 899, и следующий гол для нападающего должен стать юбилейным. Овечкин продолжает погоню за рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ с учетом плей-офф: на счету россиянина 976 (899+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).

Ранее клуб-аутсайдер КХЛ сменил главного тренера после девять поражений подряд.

