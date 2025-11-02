«Вашингтон» проиграл четвертый матч подряд, Овечкин не реализовал буллит

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало. Основное время матча завершилось со счетом 3:3. В составе «Сэйрбз» отличились Тейдж Томпсон, Алекс Так и Исак Росен. За «столичных» шайбы забросили Дилан Строум, Алексей Протас и Сонни Милано. Исход матча был решен в серии послематчевых буллитов, победный для «Баффало» бросок нанес Боуэн Байрэм.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел в основное время отличиться результативными действиями и очков не набрал, а в серии буллитов не реализовал свою попытку. Безголевая серия российского хоккеиста составила уже четыре матча.

В 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26 Овечкин смог забросить всего две шайбы, а за всю карьеру у него их 899, и следующий гол для нападающего должен стать юбилейным. Овечкин продолжает погоню за рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ с учетом плей-офф: на счету россиянина 976 (899+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).

