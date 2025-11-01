На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Клуб-аутсайдер КХЛ сменил главного тренера после девять поражений подряд

Крикунов покинул пост главного тренера хоккейного «Сочи»
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА Новости

В хоккейном клубе «Сочи» произошла тренерская перестановка. Информация об этом появилась на официальном сайте клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Владимир Крикунов покинул пост главного тренера команды и перешел на должность тренера-консультанта. Возглавил команду Дмитрий Михайлов, работал старшим тренером в штабе команды.

75-летний Крикунов был главным тренером «Сочи» с августа. В регулярном чемпионате КХЛ под его руководством сочинская команда сыграла 18 матчей, в которых набрала всего десять очков. «Сочи» идет на последнем месте в Западной конференции КХЛ.

«У команды было непростое положение. Мы поговорили и приняли такое решение. Из тренерского штаба я никуда не ухожу. Продолжаю работать консультантом. Буду на тренировках, матчах. Подсказывать ребятам, тренерам», — заявил сам Крикунов.

Сочинская команда потерпела девять поражений подряд, а в последней игре разгромно уступила минскому «Динамо» — 8:2. В следующей встрече КХЛ «Сочи» сыграет дома с московским «Спартаком» 2 ноября, стартовая сирена прозвучит в 17:00.

Ранее «Локомотив» прервал победную серию СКА.

