Мостовой обвинил Карпина в неудачах «Динамо»

Экс-футболист Александр Мостовой обвинил в неудачах московского «Динамо» главного тренера команды Валерия Карпина, передает РИА Новости.

«Как «Динамо» может стать чемпионом страны, когда ты сидишь на нескольких стульях одновременно? Так нельзя делать, а у нас это происходит. Я против совмещения постов? А кто за?» — сказал Мостовой.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года. Он также продолжает тренировать сборную России.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает восьмое место, набрав 17 очков.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее «Динамо» в большинстве не смогло обыграть казанский «Рубин» в матче РПЛ.