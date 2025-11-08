«Динамо» в Москве проиграло СКА

Петербургский СКА обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе »ВТБ Арена - имени Аркадия Чернышёва» в Москве, завершилась со счетом 3:2. В составе победившей команды голами отметились Джозеф Бландизи, Марат Хайруллин и Тревор Мерфи. За столичный клуб шайбы забросили Джордан Уил и Дилан Сикьюра.

Московский клуб прервал серию из шести побед подряд. «Динамо» расположилось на пятой строчке Западной конференции, набрав 31 очко — такое же количество баллов у минского «Динамо», которое идет на строчку выше. СКА выиграл второй матч подряд. Команда идет на девятом месте «Запада» с 24 баллами.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 10 ноября дома примет «Шанхайских Драконов», клуб, который базируется в Санкт-Петербурге. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. СКА в следующем матче сыграет на выезде с омским «Авангардом», игра также состоится 10 числа и начнется в 16:30 мск.

Ранее «Локомотив» выиграл пятый матч подряд, одолев «Ак Барс».