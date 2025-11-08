«Локомотив» выиграл пятый матч подряд, одолев «Ак Барс»

Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив», завершилась с результатом 3:1. В составе победившей команды голами отметились Даниил Мисюль, Александр Радулов и Денис Алексеев. Единственную шайбу в составе казанской команды забросил Никита Лямкин.

Для ярославской команды эта победа стала пятой подряд в регулярном чемпионате. «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, в активе команды 36 очков после 24 матчей. Для «Ак Барса» это поражение стало третьим подряд. Казанский клуб идет на второй строчке Восточной конференции КХЛ, набрав 32 балла и уступая шесть очков лидирующему на «Востоке» «Металлургу».

В следующем матче «Локомотив» на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо» 10 ноября, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Ак Барс» в тот же день сразится с «Нефтехимиком» из Нижнекамска, матч начнется в 19:30 мск.

Ранее «Шанхайские Драконы» раскритиковали КХЛ за недопуск болельщиков на игру против СКА.