Бразилец сравнил доходы Москвы и России

Бразильский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Констанца в интервью Legalbet заявил, что Москва смотрится гораздо более обеспеченным городом в сравнении с остальной Россией.

По его словам, он был бы не прочь пожить в российской столице по окончании карьеры.

«Москва — это огромный мегаполис. Чувствуется, что в Москве крутится больше денег, чем в других регионах России. Но лично я очень люблю Самару, это прекрасный город. Но, может быть, когда уйду из футбола, буду жить в Москве», — заявил Констанца.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее игроку «Локомотива» вызвали скорую помощь.