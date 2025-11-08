Игроку «Локомотива» вызвали скорую помощь

К 23-летнему центровому краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» россиянину Кириллу Елатонцеву приезжала скорая помощь из-за плохого самочувствия. Об этом пишет Telegram-канал «Свободный агент».

По информации канала, баскетболист был вынужден обратиться за помощью в ночь на 8 ноября. У Елатонцева, возможно, возникли проблемы со здоровьем из-за отравления или аппендицита. Уже утром 8-го числа спортсмену вновь оказали медицинскую помощь.

Елатонцев не провел за свою команду пока ни одного матча в текущем сезоне Единой лиги. На паркете он появился только в матче с «Мегой» в рамках WINLINE Busket Cup 2025, который завершился с результатом 103:100 в пользу сербского клуба.

В турнирной таблице Единой лиги «Локомотив-Кубань» идет на пятом месте. В восьми матчах команда набрала 13 очков. Лидером турнира является московский ЦСКА, который уже провел десять игр и набрал 19 баллов.

Следующий матч «Локомотив-Кубань» проведет в рамках регулярного чемпионата Единой лиги против «Зенита» 9 ноября, игра начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее Яна Рудковская назвала диагноз заболевшего Гном Гномыча.