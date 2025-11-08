Джокович выиграл турнир в Афинах

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 250 в Афинах, Греция.

В финале сербский теннисист обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти. Встреча, которая продлилась 2 часа 59 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:3, 7:5.

Джокович выполнил шесть подач навылет, допустив при этом три двойных ошибки, а также смог реализовать четыре из десяти брейк-пойнтов. Лоренцо Музетти сделал в игре десять эйсов, допустил три двойных ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24.

Музетти — победитель двух турниров ATP в одиночном разряде; двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии; бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.

