«Шанхайские Драконы» раскритиковали КХЛ за недопуск болельщиков на игру против СКА

Клуб «Шанхайские Драконы» раскритиковал в своем Telegram-канале Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), которая оправдала не пустивших фанатов в джерси «Шанхайских Драконов» работников СКА из-за того, что на форме были китайские иероглифы, перевод которых не был нотариально заверен.

«Данным заявлением КХЛ создает опасный прецедент, пользуясь которым любой клуб теперь может не допускать болельщиков гостей на свои арены», — говорится в заявлении клуба.

Основное время межу СКА и «Шанхайскими Драконами» завершилось со счетом 2:2. О овертайме победу одержал СКА.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее в НХЛ ответили на вопрос о возможности проведения матча с игроками КХЛ.