На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские самбисты выиграли четыре золотые медали во второй день чемпионата мира

Россияне выиграли четыре золотые медали во второй день чемпионата мира по самбо
true
true
true
close
Пресс-служба Международной федерации самбо

Российские самбисты выиграли четыре золотые медали во второй день чемпионата мира, сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

В спортивном самбо в категории до 88 кг золото завоевал Сергей Кирюхин, в категории до 54 кг первое место заняла Анастасия Луканина, Таисия Киреева стала лучшей в категории до 74 кг. Артем Тадин стал победителем в спортивном самбо в категории до 98 кг.

В турнире принимает участие более 700 спортсменов из 80 стран. Соревнования проходят при поддержке компании «Роснефть» и банка ВТБ в трех дисциплинах: спортивное самбо, боевое самбо и самбо для слепых спортсменов (класс SVI-1).

Завершатся соревнования 9 ноября.

В первый день турнира россияне выиграли девять золотых медалей.

Ранее Федор Емельяненко раскрыл свой секрет успеха в поединке с Мирко Кро Копом.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами