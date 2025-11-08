Россияне выиграли четыре золотые медали во второй день чемпионата мира по самбо

Российские самбисты выиграли четыре золотые медали во второй день чемпионата мира, сообщает пресс-служба Международной федерации самбо (ФИАС).

В спортивном самбо в категории до 88 кг золото завоевал Сергей Кирюхин, в категории до 54 кг первое место заняла Анастасия Луканина, Таисия Киреева стала лучшей в категории до 74 кг. Артем Тадин стал победителем в спортивном самбо в категории до 98 кг.

В турнире принимает участие более 700 спортсменов из 80 стран. Соревнования проходят при поддержке компании «Роснефть» и банка ВТБ в трех дисциплинах: спортивное самбо, боевое самбо и самбо для слепых спортсменов (класс SVI-1).

Завершатся соревнования 9 ноября.

В первый день турнира россияне выиграли девять золотых медалей.

