«Динамо» сенсационно уступило «Акрону» в матче РПЛ

Московское «Динамо» уступило тольяттинскому «Акрону» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:2.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 80-1 минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает девятое место, набрав 17 очков. «Акрон» идет на восьмом месте, имея в активе 18 баллов.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

