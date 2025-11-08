ЦСКА вышел в лидеры РПЛ

Московский ЦСКА в выездном матче Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл махачкалинское «Динамо».

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил игрок ЦСКА Кирилл Глебов. Он отличился на 75-й минуте матча.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идет на первом месте, набрав 33 очка. «Динамо» (Махачкала) идет на 12-м месте, имея в активе 14 баллов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Валерий Карпин выдал худший старт в московском «Динамо» за последние 19 лет.