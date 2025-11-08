Карпин выдал худший старт в «Динамо» за последние 19 лет

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин выдал худший старт клуба за последние 19 лет, сообщает Opta.

8 ноября «Динамо» уступило в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) тольяттинскому «Акрону». На счету бело-голубых лишь 17 очков в 15 матчах РПЛ.

Это слабейший показатель «Динамо» с 2006 года. Последний раз хуже во главе команды начинал лишь Юрий Семин, который набрал 10 очков в 15 матчах и покинул клуб после первого круга. В том сезоне москвичам удалось спастись от вылета из РПЛ, заняв 14-е место.

Встреча между «Динамо» и «Акроном», которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:2.

В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 80-1 минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

