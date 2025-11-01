«Динамо» в большинстве не смогло обыграть «Рубин» в матче РПЛ

«Динамо» сыграло со счетом 0:0 с «Рубином» в матче РПЛ

Московское «Динамо» сыграло вничью с казанским «Рубином» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая прошла в Казани, завершилась со счетом 0:0.

На 58-й минуте матча за вторую желтую карточку был удален футболист «Рубина» Константин Нижегородов.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Динамо» занимает восьмое место, набрав 17 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке, имея в активе 19 баллов. Лидирует в чемпионате московский ЦСКА, набрав 30 очков.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Валерию Карпину предрекли очередное поражение.