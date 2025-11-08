Легенда «Реала» заявил, что у Ямаля нет души

Бывший нападающий мадридского «Реала» Иван Саморано заявил, что не стал бы брать в команду игрока каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля, передает Mundo Deportivo.

«Я бы не подписывал Ламина. Он звезда, но он не воплощает в себе суть игрока «Реала». . У Ламина Ямаля нет ни души, ни сущности «Реала». Он хорош в «Барселоне», но не здесь», — сказал Саморано.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании. В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

