Звезда «Барселоны» расстался со своей возлюбленной

Футболист каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль расстался со своей возлюбленной Ники Николь, передает Diario Sport.

«Мы не вместе. Это не из-за измены. Я не изменял ей. Мы просто расстались, вот и все. Все, что сейчас выходит наружу, никак не отражает наши отношения», — сказал Ямаль.

В сентябре 2025 года Ямаль стал вторым в голосовании на приз лучшему игроку мира «Золотой мяч», уступив нападающему «ПСЖ» Усману Дембеле.

Ямаль является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании. В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.

Ранее Ямаль выбыл на три недели из-за травмы лобка.