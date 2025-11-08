Стало известно, что мешает «Спартаку» бороться за первое место в РПЛ

Бывший нападающий московского ЦСКА и ныне главный тренер «Мурома» Денис Попов заявил, что московский «Спартак» имеет серьезные проблемы в обороне. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Они выезжают за счет сильной, мастеровитой атаки. Вели 3:0, пропустили один мяч, а если бы «Локомотив» забил пенальти, он мог бы перевернуть игру. «Спартак» лихорадит, нестабильные результаты у него прежде всего из-за обороны. Когда они ее наладят, то поведут борьбу за первое место и за медали в чемпионате», — отметил он.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над московским «Локомотивом» в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков. «Спартак» идет шестым (22 балла). В следующем матче национального первенства красно-белые сыграют на выезде с «Ахматом» 9 ноября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее был назван человек, который должен решить судьбу Деяна Станковича в «Спартаке».