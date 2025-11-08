Российский хоккеист сломал зубы лучшему бомбардиру НХЛ

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Никита Чибриков ударил клюшкой по лицу игрока «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Инцидент произошел в первом периоде встречи. После удара Чибрикова у Селебрини оказались сломаны два зуба.

Встреча завершилась победой «Шаркс» со счетом 2:1, Селебрини в этом поединке отметился заброшенной шайбой и отданной голевой передачей. В результате хоккеист был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, уступив только Коннору Бедарду из «Чикаго Блэкхоукс» (игра с «Калгари Флэймз» закончилась со счетом 4:0, он оформил гол и отдал три результативные передачи) и российскому нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину (матч с «Детройт Рейд Уингз завершился со счетом 4:1, на счету Панарина гол и два результативных паса).

Селебрини — лучший бомбардир текущего сезона НХЛ, на его счету 23 очка — 9 голов и 14 результативных передач.

Чибриков выступает за «Виннипег» с 2024 года. До этого он также играл за «Манитобу Мус» из АХЛ.

Ранее российский вратарь получил наказание за удар клюшкой по лицу соперника в матче НХЛ.