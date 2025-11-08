На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский хоккеист сломал зубы лучшему бомбардиру НХЛ

Российский хоккеист Чибриков сломал зубы лучшему бомбардиру НХЛ Селебрини
Кадр из трансляции

Российский нападающий «Виннипег Джетс» Никита Чибриков ударил клюшкой по лицу игрока «Сан-Хосе Шаркс» Маклина Селебрини во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Инцидент произошел в первом периоде встречи. После удара Чибрикова у Селебрини оказались сломаны два зуба.

Встреча завершилась победой «Шаркс» со счетом 2:1, Селебрини в этом поединке отметился заброшенной шайбой и отданной голевой передачей. В результате хоккеист был признан третьей звездой игрового дня в НХЛ, уступив только Коннору Бедарду из «Чикаго Блэкхоукс» (игра с «Калгари Флэймз» закончилась со счетом 4:0, он оформил гол и отдал три результативные передачи) и российскому нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину (матч с «Детройт Рейд Уингз завершился со счетом 4:1, на счету Панарина гол и два результативных паса).

Селебрини — лучший бомбардир текущего сезона НХЛ, на его счету 23 очка — 9 голов и 14 результативных передач.

Чибриков выступает за «Виннипег» с 2024 года. До этого он также играл за «Манитобу Мус» из АХЛ.

Ранее российский вратарь получил наказание за удар клюшкой по лицу соперника в матче НХЛ.

Хоккей. НХЛ
