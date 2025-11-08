На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский хоккеист признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Рейнджерс» Панарин признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан второй звездой игрового дня регулярного чемпионата в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 8 ноября «Рейнджерс» обыграли «Детройт Ред Уингз» со счетом 4:1. Панарин отметился голом, а также записал на свой счет две результативные передачи. По итогам его признали первой звездой матча. Второй звездой встречи стал игрок «Рейнджерс» Алексис Лафренье, на счету которого заброшенная шайба и результативная передача, а замкнул тройку лучших вратарь победившей команды Джонатан Куик, сделавший 32 сэйва.

Первой звездой дня в НХЛ признали Коннора Бедарда из «Чикаго Блэкхоукс». Его команда обыграла «Калгари Флэймз» со счетом 4:0, а он набрал четыре результативных балла — одну заброшенную шайбу и три голевые передачи.

На третьем месте в списке лучших хоккеистов по итогам игрового дня оказался нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини. В игре с «Виннипег Джетс» (2:1) набрал два очка — оформил гол и отдал результативный пас.

Ранее российский вратарь получил наказание за удар клюшкой по лицу соперника в матче НХЛ.

Хоккей. НХЛ
