«Подписал контракт и устал»: легенда «Спартака» раскритиковал Станковича

Экс-футболист Деменко: Станковичу в «Спартаке» дали кого он хотел, а результата нет
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Максим Деменко в комментарии для «Газеты.Ru» раскритиковал работу и поведение главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Он профессиональный тренер, все понимает прекрасно. Первый год отыграл, а команда заняла четвертое место. В тройку не попали, но команда в конце показала, может, характер, зубы. После 17 туров «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку, но потом пошли опять провалы. Однако Станковичу доверили второй год все-таки. Дали тех футболистов, кого он хотел для укрепления. Ну а сейчас команда идет на шестом месте и никаких нет продвижений. И все руководители слушают, что он там устает, но есть же договоренность какая-то, они подписали контракт», — считает Деменко.

В первый сезон под руководством Станковича «Спартак» занял только четвертое место в Российской премьер-лиге, хотя уже по ходу весенней части после победы над «Зенитом» догонял лидировавший и ставший в итоге чемпионом «Краснодар». В текущем чемпионате красно-белые идут на шестой позиции, отставая от того же «Краснодара» уже на десять очков. После победы в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка страны над «Локомотивом» (3:1) сербский специалист на пресс-конференции заявил об усталости и готовности к отставке.

Ранее легенда «Локомотива» предположил, что Станковичу надо уйти из «Спартака».

Футбол. Чемпионат России
