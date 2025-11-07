Легенда «Локомотива» предположил, что Станковичу надо уйти из «Спартака»

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия предположил, что Деяну Станковичу стоит покинуть пост наставника столичного «Спартака», передает «Чемпионат».

«Я вижу, что «Спартак» последние два месяца играет плохо, очень много удалений. Так не бывает, значит, что в команде что-то творится. Может быть, как раз со Станковичем? Может, действительно Деяну надо домой к семье, отдыхать?» — сказал Джанашия.

6 ноября «Спартак» на своем поле одержал победу над «Локомотивом» со счетом 3:1 В матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Ответный матч между командами пройдет 26 ноября на «РЖД Арене». «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В чемпионате страны «Локомотив» идет на четвертом месте с активом в 29 баллов. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 32 очка в 14 матчах. На второй строчке располагается московский ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит», набравший 29 очков. «Спартак» идет на шестом месте, набрав 22 балла.

